Prende il via sabato 23 febbraio il Carnevale di Pollena Trocchia, che promette di regalare sfilate e divertimento fino a Martedì Grasso non solo nel Comune vesuviano ma anche nelle città limitrofe. Organizzata dalle associazioni Graffito d'Argento e Le Cinque Vie, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Pollena Trocchia e farà tappa anche a Volla, Massa di Somma e Casalnuovo di Napoli.

Si comincia proprio a Pollena Trocchia alle 17:30 di sabato nella chiesetta di legno di via Calabrese, in località Musci. Il giorno successivo appuntamento invece in corso Umberto a Casalnuovo a partire dalle 9:30.

Sabato 2 marzo si torna in zona Musci per il concorso "La maschera più bella" a partire dalle 16 con a seguire La Corrida. Il giorno seguente ritrovo alle 9:30 a Massa di Somma nei pressi della Casa comunale.

Lunedì 4 marzo (ore 14) si va a Volla in via De Carolis e il Martedì Grasso ritrovo alle 10 in Piazza Amodio a Pollena Trocchia con chiusura dei festeggiamenti in via Calabrese. Due i carri che sfileranno, Frozen e I Pirati dei Caraibi, il primo con direzione artistica di Anna Maria Romano, presidente dell'associazione Graffito d'Argento, e il secondo con direzione artistica di Mario Fusco, presidente de Le Cinque Vie.

"Entrano nel vivo i festeggiamenti di Carnevale, che negli ultimi anni qui a Pollena Trocchia stanno diventando un appuntamento fisso, capace di regalare ai nostri concittadini momenti di svago e socializzazione. Invitiamo la cittadinanza a divertirsi con noi", ha commentato il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.