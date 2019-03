A cura della Redazione

Nel pomeriggio di lunedì 4 marzo, a Pomigliano d’Arco, gli agenti della Polizia Stradale di Nola, a seguito di una segnalazione anonima, procedevano alla ricerca di una vettura Nissan Qashqai quale provento di attività illecita avvenuta in Polonia.

Dopo una breve ma intensa indagine, I poliziotti trovavano il veicolo parcheggiato in un piazzale ubicato al centro di Pomigliano d’Arco, e pertanto procedevano all’attività di appostamento in attesa che giungesse sul posto l’utilizzatore.

Quest’ultimo, avvicinato si alla vettura, alla vista degli agenti e nel tentativo di eludere il controllo, si dileguava facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti, ai quali la fonte anonima aveva anche riferito dove viveva la persona che stavano ricercando, decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare presso la casa del soggetto attenzionato, alla presenza del fratello 24enne di origine peruviana e residente a Pomigliano d’Arco. Qui rinvenivano circa 18 grammi di marijuana.

In seguito, sollecitato dal fratello, il giovane che si era dato alla fuga tornava nei pressi del piazzale dove era parcheggiata l’autovettura, dove veniva identificato per un 21enne di origine peruviana e, dopo aver ammesso le proprie responsabilità alla presenza degli agenti della Polizia Stradale, veniva denunciato in stato di libertà per ricettazione, mentre il fratello venivava sanzionato per possesso di stupefacenti.

Sono in corso indagini finalizzate ad accertare eventuali collegamenti con la criminalità locale.