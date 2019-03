A cura della Redazione

Abusivismo edilizio nel Parco Nazionale del Vesuvio. A Ottaviano, Boscoreale, Terzigno, San Sebastiano al Vesuvio, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Torre del Greco ed Ercolano, i Carabinieri Forestali denunciano 18 persone. Risponderanno a vario titolo di violazioni al testo unico dell’edilizia, violazioni al codice dei beni culturali e paesaggistici, gestione illecita di rifiuti e lavori edili in assenza del nulla osta dell’ente Parco o in assenza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla sovrintendenza ai beni culturali.

Ad Ottaviano, in via Baldacchini, è stato scoperto un fabbricato - forse destinato a diventare abitazione - sorto senza le autorizzazioni di legge. Denunciato un 80enne del luogo.

A Boscoreale un 47enne aveva realizzato abusivamente un muro con una ringhiera metallica ed un cancello pedonale.

Un 43enne di Terzigno ha invece modificato, senza le autorizzazioni di legge, un fabbricato rurale ampliandolo di 25 mq e realizzando un patio di altri 25 mq circa; ha poi coperto il terreno circostante con una pavimentazione di 200 mq e costruito un ricovero per animali in lamiera di 30 mq circa, proteggendo il tutto con un cancello di ferro lungo 4 metri circa, installato abusivamente.

Sempre a Terzigno è stata bloccata la costruzione di un fabbricato che probabilmente sarebbe diventato una casa: denunciato un 41enne del luogo.

Ancora a Terzigno, in un ristorante, sono state realizzate senza autorizzazioni 4 sale per ricevimenti (in totale 540 mq), una reception, 3 piscine per complessivi 160 mq e un’abitazione privata di 160 mq: ne risponderanno un 38enne e una 29enne titolari dell’attività.

A Massa di Somma, in area ricadente nel Parco nazionale del Vesuvio, i carabinieri hanno denunciato una 24enne che aveva ampliato senza autorizzazioni la propria abitazione per ottenere una stanza in più.

A San Sebastiano al Vesuvio, lungo la via Panoramica, in un’area di 250 mq erano in corso lavori di costruzione e di demolizione abusivi ed erano stati depositati i rifiuti di risulta. Denunciati la proprietaria del terreno ed il locatario.

A Pollena Trocchia i militari hanno scoperto un fabbricato di circa 300 mq eretto senza autorizzazioni ed il relativo deposito illecito di rifiuti speciali: denunciato un 58enne. Nello stesso Comune i militari hanno denunciato il proprietario di un terreno, il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori ed il direttore dei lavori stessi per aver realizzato, nel fondo, una pavimentazione in calcestruzzo ampia circa 750 mq in difformità ai titoli autorizzativi.

In un caseificio di Sant’Anastasia un 41enne aveva realizzato abusivamente muretti di calcestruzzo e strutture per la raccolta di acqua piovana e per il deposito di rifiuti.

In un ristorante di Torre del Greco erano stati realizzati senza autorizzazione un cordolo in pietra ornamentale, pozzetti per tubi e cavi elettrici nonché scheletri di ferro a sostegno delle strutture che sarebbero sorte in seguito: i carabinieri hanno denunciato un 61enne.

A Ercolano, infine, sono stati deferiti un 44enne per due terrazzamenti abusivi in un terreno, un 55enne per due tettoie costruite senza autorizzazioni e un 69enne per un capannone abusivo.