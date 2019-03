A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un 19enne napoletano per porto armi o oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato rintracciato in via Manzoni a San Giorgio a Cremano, dove i poliziotti lo hanno bloccato con in mano uno sfollagente telescopico, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Lo sfollagente è stato sottoposto a sequestro