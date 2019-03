A cura della Redazione

Coniugi pusher arrestati a Portici. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Portici-Ercolano, durante un servizio di controllo del territorio predisposto con finalità di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno arrestato Giancarlo Berriola, 45enne, con precedenti di Polizia, e la moglie, Bianca Damian, 40enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro.

I poliziotti, grazie ad un’attività info-investigativa, hanno effettuato un controllo presso un noto bar di via Roma, adiacente ad alcuni istituti scolastici, al cui interno era presente la donna, raggiunta pochi istanti dopo dal marito.

Durante il controllo, grazie alla presenza di cani-poliziotto, sono stati rinvenuti alcuni involucri di sostanza stupefacente all’interno del bar, nascosti dietro al ripiano del bancone.

La perquisizione effettuata anche presso l’abitazione della coppia, adiacente al bar, ha consentito all’unità cinofile di rinvenire, nascosti in un armadio della camera da letto, altri involucri di sostanza bianca ed un bilancino di precisione.

La droga rinvenuta e sequestrata è risultata essere cocaina, dal peso complessivo di circa 44 grammi.

L’uomo è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Poggioreale, mentre la donna presso la Casa Circondariale di Pozzuoli.