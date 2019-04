A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Ferdinando e del Commissariato Decumani di Napoli hanno tratto in arresto A. M., 40enne di San Giuseppe Vesuviano, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nella notte, verso le 3 circa, la pattuglia del Commissariato San Ferdinando, in transito sul viale Dohrn a Napoli, ha notato un’autovettura Fiat Punto con un uomo alla guida che, alla vista della Polizia, ha cercato di eludere un controllo. Nonostante l'alt dei poliziotti, l'uomo si è allontanato a grande velocità effettuando diverse manovre pericolose per la pubblica incolumità. Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine al quale ha preso parte anche la Volante del Commissariato Decumani e che terminava a pochi metri dallo svincolo autostradale, durante il quale il 40enne ha tentato di speronare più volte le autovetture della Polizia per guadagnare la fuga. Terminata la folle corsa, ha abbandonato l’autovettura, cercando di di scappare a piedi. I poliziotti lo hanno raggiunto e ne è nata una violenta colluttazione durante la quale l'arrestato ha continuato ad inveire contro i poliziotti tentando di colpirli con calci e pugni.

Gli agenti sono riusciti a fermarlo e, da un controllo effettuato, hanno rinvenuto nelle tasche del giubotto una forbice in metallo.

Il 40enne è stato arrestato e verrà giudicato con rito per direttissima.