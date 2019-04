A cura della Redazione

A Villa Fernandes (bene confiscato alla camorra) in via Diaz, 144 a Portici (Na), mercoledì 17 aprile alle ore 17,30, si terrà un nuovo appuntamento del V° ciclo di incontri del Portici Science Cafè.

L’incontro, dal titolo " I campi elettromagnetici e l'uomo: una conversazione fra falsi miti e verità scientifica”, avrà come ospite Nicola Pasquino, professore di Misure per la Compatibilità Elettromagnetica c/o il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – Università degli studi di Napoli “Federico II”.

L’esposizione umana ai campi elettromagnetici è il fenomeno legato alla presenza nell’ambiente di campi elettromagnetici artificiali dovuti al proliferare di cellulari e dispositivi wireless che negli ultimi anni hanno conquistato sempre maggiore diffusione fra tutte le fasce della popolazione, senza praticamente distinzione geografica né culturale.

I timori, per lo più ingiustificati, legati a possibili effetti sanitari del campo elettromagnetico a bassa ed alta frequenza hanno reso la popolazione sempre più sensibile a questo tema. L’obiettivo della conversazione del Portici Science Cafè è di dare la giusta informazione riportando fatti basati sull’evidenza sperimentale e sulla ricerca scientifica.