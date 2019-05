A cura della Redazione

Un 42enne di Ercolano, Rosario Ciano, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.

Insospettiti dal via-vai dalla sua abitazione, i militari hanno bloccato tre acquirenti che avevano appena acquistato cocaina, e poi hanno fatto irruzione.

Ciano è stato bloccato e perquisito, e successivamente è stato controllato l’appartamento.

I militari hanno sequestrato 1.310 euro ritenuti provento di illecito e materiale per il confezionamento delle dosi.

Durante la perquisizione, l'uomo ha danneggiato alcuni arredi e ferito lievemente alla mano con una bottiglia di vetro rotta un carabiniere. Adesso è in carcere.

La moglie dell’arrestato, che aveva tardato ad aprire il cancello ai carabinieri, è stata denunciata per spaccio in concorso.