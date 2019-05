A cura della Redazione

"Investiamo al Sud per proseguire nel rilancio economico culturale che parte dalla storia del territorio".

Lo ha annunciato il deputato Luigi Gallo (M5S), presidente della Commissione Cultura della Camera, intervenuto a "Itinerari Vesuviani", lettura corale de L'infinito di Giacomo Leopardi svoltasi a Torre del Greco, nella sede de La Villa delle Ginestre.

Ad aprile il Mibac ha ottenuto, dal fondo investimenti per gli enti territoriali, 3 miliardi stanziati nella manovra di bilancio 2019 per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. "Per la prima volta si punta - fa sapere Gallo - anche sulla valorizzazione dei beni culturali nel fondo per gli enti Territoriali. Dei 966 interventi, 78 sono previsti in Campania per un totale di 105 milioni 851mila 200 euro. Di essi 54 sono previsti nella provincia di Napoli".

Tra gli interventi in Campania ci sono anche Villa Ruggiero ad Ercolano, per il cui adeguamento sono stati stanziati 6,4 milioni di euro, e Villa delle Ginestre a Torre del Greco per 2,1 milioni di euro.

'Lo dimostrano i dati - continua Gallo -, i paesi vesuviani sono un modello internazionale di economia differente per l'intero Paese. Da qui, grazie alle nuove risorse e alla creatività dei nostri ragazzi, si svilupperanno progetti di impresa a favore del territorio da esportare in tutti i Paesi europei. Incubatori creativi per la formazione di giovani di talento su cui puntare per essere di esempio al mondo della cultura internazionale".