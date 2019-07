A cura della Redazione

Lui abusa di alcol e droga e la moglie subiva maltrattamenti da 4 anni, ma di denunce non c’era alcuna traccia.

Questa notte l’episodio che ha finalmente fatto scattare la chiamata ai carabinieri e l’arresto.

L'uomo, un 48enne di Ercolano, è rientrato a casa e, preda delle sostanze alcoliche e stupefacenti, ha preso a litigare con la consorte, poi l’ha aggredita. A quel punto si è interposta la loro figlia più grande, di poco più di vent’anni, per difendere la mamma, ma l’uomo non si è tirato indietro affatto. Ha spintonato anche la ragazza facendola rotolare giù per le scale per diversi gradini. Infine ha colpito con calci e pugni la moglie e le due figlie.

È stato a quel punto che la donna si è decisa a chiedere l’aiuto dei carabinieri della Tenenza di Ercolano, I quali sono intervenuti in casa loro in pochissimo tempo, bloccando il soggetto e arrestandolo.

Le donne si sono recate in ospedale dove i medici hanno riscontrato e curato molte contusioni e lividi.

Il marito-padre violento è stato invece portato dai carabinieri in caserma e, dopo le formalità dell’arresto, tradotto in carcere.