GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell'erogazione idrica dalle 10:00 alle 14:00 di mercoledì 21 agosto 2019, nelle seguenti zone del comune di Portici:

Via Leonardo Da Vinci dal civico 1 al civico 143, Via Galileo Galilei, Via Palizzi, Piazzale Brunelleschi, Via Benvenuto Cellino, Viale Delle Magnolie, Viale Michelangelo e traverse