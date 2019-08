A cura della Redazione

Incendia sacchetti della spazzatura, in fiamme tre vetture parcheggiate e per sfuggire all’arresto colpisce un carabiniere. In manette 51enne.

Un 51enne di Caserta già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Ercolano. L’uomo, L. B., senza alcun motivo apparente, stava incendiano alcuni sacchetti dell’immondizia in strada. Le fiamme generate dalla combustione della plastica hanno raggiunto alcuni veicoli parcheggiati, danneggiandoli gravemente.

Allertati da alcuni passanti, i carabinieri hanno raggiunto via Generale Niglio e grazie alle testimonianze dei presenti individuato il responsabile.

Notando la pattuglia il 51enne ha provato a fuggire e per farlo ha colpito con un pugno al volto uno dei militari. Bloccato nonostante la violenta reazione, è stato arrestato e poi tradotto al carcere di Poggioreale.

Già sottoposto al divieto di dimora nel comune di Ercolano, dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento seguito da incendio.