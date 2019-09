A cura della Redazione

Una 45enne incensurata di ercolano è stata arrestata dai carabinieri della Tenenza locale per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

I militari l’hanno fermata in strada per un controllo e, notata la sua aria agitata, l’hanno perquisita. la donna portava nella borsa 3 panetti di hashish del peso di un etto l’uno. è stata quindi bloccata, poi la perquisizione è proseguita nella sua abitazione dove, in un mobiletto della cucina, sono stati scoperti altri 39 panetti e 460 euro ritenuti provento illecito.

I 4 chili e 100 grammi di hashish ed il denaro sono stati sequestrati, mentre la donna è stata tradotta nel carcere femminile di pozzuoli.