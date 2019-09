A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Papini dopo la segnalazione di una persona sospetta che si aggirava tra le auto in sosta.

I poliziotti hanno notato una vettura con il motore acceso ed una donna che, alla vista della Volante della Polizia, ha provato ad allontanarsi.

Gli agenti hanno bloccato la donna e controllato l’auto, scoprendo al suo interno 4 pneumatici che erano stati asportati da un altro veicolo in sosta nella zona. SOno stati inoltre rinvenuti un cacciavite ed un bastone di legno.

La donna, una napoletana 51enne, è stata denunciata per furto aggravato.