Da ieri sera e per tutta la notte a Portici i carabinieri hanno svolto un servizio mirato a garantire la sicurezza della circolazione stradale durante le serate del divertimento.



Insieme ai colleghi del Reggimento Campania hanno scoperto un 19enne di Massa di Somma che viaggiava in auto portando nel bagagliaio una mazza da baseball. il giovane è stato identificato e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.



Un 45enne pregiudicato è stato denunciato perché sorpreso a guidare senza patente ed è incorso nella denuncia perché era recidivo.



Durante il servizio i carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo 3 mezzi, identificato circa 80 persone e controllati 50 auto e scooter.