Due iniziative in una sola serata, quella di venerdì 17 gennaio, per proporre le offerte formative della scuola ed incontrare studenti, genitori e cittadini.

La notte nazionale del liceo classico dell’istituto superiore “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino si presenta con una serie di conferenze e dibattiti, incontri con autori e presentazioni di libri, letture animate e di poesie, rappresentazioni teatrali e concerti, mostre fotografiche e di arti visive. E persino degustazioni ispirate al mondo antico.

L’Open day, invece, sarà aperto da Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss, un personaggio estroso ed eclettico, in quanto è docente di comunicazione radiofonica nelle Accademie, giornalista, cronista sportivo, attore, commentatore televisivo, doppiatore e scrittore, molto conosciuto nel mondo giovanile. Ad arricchire il programma diversi laboratori di cinese, inglese, archeologia, filosofia, arte, economia aziendale, legalità, costruzione ambiente e territorio, teatro, lettura, inclusione e di “full immersion” nel mondo classico.

Fiore all’occhiello sarà la presentazione del giornale scolastico, “Leonardo News” che da quattordici anni illustra tutti i progetti, le iniziative, le tematiche e le problematiche dell’istituto e del territorio. Un originale flash mob “ Picnic all’inferno” e un’interessante conferenza “L’amore in Ovidio e in Dante ... in napoletano“ faranno da corollario a questa intensa serata che vedrà anche uno spazio dedicato all’informatica, alla robotica, alla presentazione e premiazione dei lavori delle scuole medie. Insomma un evento da non perdere, in una scuola all’avanguardia nel campo culturale, didattico e formativo.