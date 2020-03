A cura della Redazione

C'è un secondo caso di contagio da coronavirus a San Giorgio a Cremano.

Ad annunciarlo è il sindaco Giorgio Zinno con un post su Facebook.

"Cari concittadini, è stata diagnosticata una seconda positività al coronavirus sul nostro territorio - scrive -. Si tratta di una docente del nostro territorio che già da giorni si trova in quarantena domiciliare e le cui condizioni non richiedono attualmente l’ospedalizzazione. Le autorità stanno già provvedendo ad informare tutte le persone che negli ultimi quattordici giorni possano essere state a contatto con lei, al fine di metterle in quarantena. Sapevamo che i contagi sarebbero aumentati, sappiamo che la situazione non si risolverà nel giro di pochi giorni - prosegue Zinno - ma dobbiamo essere tutti pronti a fare la nostra parte per limitare L’emergenza. Per questo motivo, a maggior ragione, vi invito ancora una volta a rimanere a casa e non uscire se non per motivi strettamente indispensabili - è l'appello del primo cittadino - secondo le indicazioni del presidente Conte e del governatore De Luca. Gironzolare per la città è reato: ieri la polizia municipale, che ringrazio per l'enorme lavoro svolto, ha denunciato una persona, altre due stamattina, mentre oggi pomeriggio saranno ulteriormente intensificati i controlli. Ogni volta che uscite aumentano le vostre possibilità di essere contagiati o, se siete portatori sani, di contagiare altri. Restate a casa, non andate nel panico, salvaguardate voi stessi, i vostri cari, la vostra comunità", ha concluso Zinno.