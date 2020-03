A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Pappalardo a Ottaviano un bar-pasticceria aperto e alcune persone al suo interno.

I poliziotti hanno controllato l’esercizio commerciale scoprendo che due pasticcieri stavano preparando le “zeppole di San Giuseppe”, molte delle quali già in forno ed altre in procinto di essere farcite.

Oltre ai pasticcieri e al proprietario del bar, che hanno tentato di giustificarsi sostenendo che la produzione delle “zeppole” era per “uso personale”, erano altresì presenti due persone che hanno dichiarato di essersi fermate a “salutare” i titolari.

L’esercizio commerciale è stato sottoposto a sequestro e i cinque sono stati denunciati per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19, i titolari anche per inosservanza al D.L. 14 del 9 marzo 2020.