A cura della Redazione

A Ercolano è una giornata di lutto. Un anziano ospite di una casa di riposo, contagiati dal coronavirus, è deceduto all'Ospedale del Mare di Ponticelli

"Quest’uomo aveva già le sue patologie, ma questo maledetto virus se l’è portato via in pochi giorni. C’è poco da dire in questi casi, se non stringersi al lutto dei familiari e dei conoscenti. Invito tutti a dire una preghiera per lui - ha detto il sindaco Ciro Buonajuto -. Abbiamo circoscritto il perimetro dei contatti con i suoi familiari, tutti di Torre del Greco, e stiamo monitorando attentamente la situazione relativa agli altri ospiti della casa di riposo e di chi ci lavora all’interno. In ogni caso, l’Asl ha disposto per tutti i dipendenti e il direttore della struttura la quarantena domiciliare fino al 2 aprile. Ricordo che la quarantena domiciliare è estesa a tutto il nucleo familiare degli interessati. A breve dovremmo ricevere gli esiti relativi ad altri tamponi effettuati nei giorni scorsi, appena disponibili li comunicherò".

Intanto, lo stesso primo cittadino ha adottato un ordinanza che disciplina l'accesso agli esercizi commerciali, in particolare quelli di generi alimentari.

In sostanza, la spesa si potrà fare seguendo un rigoroso ordine alfabetico secondo un calendario che è stato pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco Buonajuto. "Questa misura - spiega - è stata adottata per evitare che tanta gente scenda di casa tutti i giorni per la spesa quotidiana ed è stata concordata con le Forze dell’Ordine. Mi rendo conto che è una scelta che comporta sacrifici e impatta soprattutto sulle abitudini delle persone più anziane, ma in questo momento il nostro obiettivo prioritario è limitare la diffusione di questo virus quindi spero che capirete e rispetterete questa misura. Ne va della salute di tutti".