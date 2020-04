A cura della Redazione

I Carabinieri della stazione Sant’Antonio Abate hanno arrestato per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di S. Maria la Carità, E.S. 53enne del posto noto alle forze dell'ordine.

I militari l’hanno sorpreso circolare a bordo di una bici elettrica violando le prescrizioni alla quale è sottoposto.

Finito in manette è ora ai domiciliari venendo inoltre sanzionato per la violazione inerente le recenti disposizioni normative in materia di Covid-19.