A cura della Redazione

La società Gori comunica che, per il fermo degli impianti dovuto a lavori da parte di ENEL Distribuzione, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 13,00 alle ore 16,00 di mercoledì 3 giugno, alle utenze ubicate nelle strade dei seguenti Comuni:

LETTERE: Intero territorio comunale.

CASOLA di NAPOLI: Vicolo Cavallaro, Via Casa Piccirillo, Vicolo Comentale, Via Melissa Astreo, Via Cevane, Vicolo Comendale, Piazza della Vittoria, Vicolo Orazzo, Via Caivano, Vicolo Sicignano, Via Chierchia, Vicolo Iozzino, Via Strino, Via Roma, Vicolo Caiazzo, Via Monticelli e traverse.

S. ANTONIO ABATE: Via S. Paolo, Via Lettere.

Predisposto il servizio idrico sostitutivo con autobotte presso il comune di Lettere in piazza Roma per tutta la durata della sospensione.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 16,00 di mercoledì 3 giugno.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

È stata data informazione della sospensione idrica in argomento, anche mediante l'affissione di locandine informative e diffusione di avviso sonoro nelle località sopra indicate.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili nella sezione Avvisi all'utenza del sito www.goriacqua.com o potranno essere richieste al numero verde 800-218270, gratuito ed attivo h 24.