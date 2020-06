A cura della Redazione

La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica in diverse zone del Comune di Ercolano.

Le strade interessate sono Corso Resina, Corso Umberto I, via Savorito, via Gabriele D' Annunzio, via Arturo Consiglio, via Marittima, via Niglio, via Aldo Moro ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:30 di sabato 13 giugno.