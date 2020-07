A cura della Redazione

Servizi a largo raggio a San Giorgio a Cremano ed Ercolano per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco su disposizione del Comando Provinciale di Napoli. Due arresti e una persona denunciata è il risultato dell'operazione.

A San Giorgio a Cremano i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri Pietro Silvestrino, 72enne del posto già noto alle forze dell’ordine, e denunciato per lo stesso reato un 59enne del luogo.

I militari hanno visto i due ed in particolare hanno notato che Silvestrino stava consegnando 2 chili di bionde al 59enne. I militari sono intervenuti e, una volta bloccati i due, hanno perquisito le loro abitazioni. In quella del denunciato c’erano altri 2 chili e mezzo di sigarette senza il sigillo del monopolio mentre nell’abitazione del 72enne son state rinvenute e sequestrate 33 chili di bionde illegali. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

A Ercolano, invece, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per evasione pasquale dato, 35enne del posto. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica. Il 25 giugno scorso era stato autorizzato dall’autorità giudiziaria per presenziare ad un’udienza presso il Tribunale di Napoli. Non aveva fatto più ritorno e così son scattate le ricerche. I carabinieri hanno trovato e bloccato il 35enne alla fermata autobus “Ercolano scavi”. L’arrestato è trattenuto in caserma in attesa di giudizio.