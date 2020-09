A cura della Redazione

A Ercolano trionfa Ciro Buonajuto, che così continuerà ad essere il sindaco della città degli Scavi per altri 5 anni.

A spoglio quasi ultimato, il primo cittadino uscente si appresta a stravincere al primo turno questa tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale.

Un plebiscito per Buonajuto, con oltre il 79 per cento dei consensi e più di 19mila preferenze personali. Tra le liste che lo sostengono, il PD si avvicina al 38 per cento, Italia Viva supera il 22 per cento.

Gli sfidanti alla carica di sindaco erano Colomba Formisano (intorno al 16 per cento), Pierluigi Sorrentino e Luigi Patentato, ciascuno di poco sopra al 2 per cento.