A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato di Nola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Duomo, corso Tommaso Vitale, piazza Giordano Bruno e nelle vie limitrofe interessate dalla "movida".

Nel corso dell’attività sono state identificate 78 persone e controllati 27 veicoli.

I poliziotti hanno sanzionato il titolare di un bar in corso Tommaso Vitale poiché all'ingresso del locale non veniva effettuata la misurazione della temperatura corporea degli avventori e non erano stati installati i dispenser igienizzanti.

Inoltre, in un locale di via Manzoni a Cimitile il gestore è stato multato poiché non rilevava e conservava i dati dei clienti al fine di metterli a disposizione dell’autorità sanitaria.

Infine, sono state controllate 16 persone sottoposte agli arresti domiciliari.