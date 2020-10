A cura della Redazione

Sono 137 i cittadini di Ercolano positivi al Covid-19 dall'1 ottobre scorso. Lo rende noto il sindaco Ciro Buonajuto, che ha incontrato, presso l’aula consiliare del Comune, il coordinatore dei medici di medicina generale, dottor Paolo De Liguoro, la rappresentante dei pediatri di libera scelta di Ercolano, la dottoressa Evelina Farris, e i dirigenti scolastici per discutere delle problematiche nelle scuole.

"Un incontro fondamentale anche alla luce delle ultime disposizioni nazionali e regionali in materia di didattica in presenza e a distanza - ha affermato Buonajuto -. Il nostro obiettivo resta quello di garantire la sicurezza di tutti, nonostante le enormi difficoltà che potete immaginare".

Per quanto riguarda i contagiati, "sono tutti in buone condizioni di salute e in isolamento. Ma il dato più preoccupante è che registriamo una notevole impennata di tamponi positivi nelle ultime 72 ore - prosegue il sindaco -. Sono molto preoccupato per l’aumento dei contagi. La situazione è molto seria e va affrontata con responsabilità e rigore da parte di tutti. In tale direzione è da intendersi anche la decisione di sospendere il mercato settimanale di Piazza Pugliano, oltre che di chiudere tutti i circoli ricreativi e i centri per gli anziani".

Buonajuto poi parla del “Drive-Through”, l’area così denominata dove i residenti potranno essere sottoposti a tampone programmato senza scendere dall’auto. "I responsabili del servizio mi hanno informato che sono ancora in attesa dei moduli ordinati per attrezzare l’area. Continueremo a vigilare per arrivare quanto prima all’avvio del servizio".

"Con questa situazione purtroppo dovremo convivere ancora per molto tempo: per questo faccio nuovamente appello all’impegno di tutti. Insieme possiamo vincere questa battaglia e lasciarci alla spalle questo terribile momento. Rispettiamo le regole", ha concluso il sindaco.