A cura della Redazione

Emergenza coronavirus a Ercolano. Fino al 30 ottobre sono stati registrati 416 casi, 5 le persone ricoverate in ospedale, 48 i guariti. Gran parte dei positivi sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati 2.928.

"Vedo ancora troppe persone, adulti e ragazzi, che indossano in modo non corretto le mascherine e non rispettano le distanze - dice il sindaco Ciro Buonajuto -. Se i dati a livello nazionale non subiscono una inversione di tendenza, ci sarà un nuovo lockdown, inutile nasconderci".

Lo stesso primo cittadino lancia poi un allarme e, al contempo, un appello. "Arrivano segnalazioni di carenza di bombole di ossigeno. Se ne avete una in casa, non più in uso o esaurita - si rivolge ai cittadini - portatela in farmacia. È un dovere etico".