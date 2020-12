A cura della Redazione

Servizio anti-droga disposto dal comando provinciale di Napoli per i Carabinieri della tenenza di Ercolano.

A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio S.G., 21enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I Carabinieri lo hanno visto passeggiare in via Pace e lo hanno controllato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish. La perquisizione è stata estesa anche presso la sua abitazione e lì i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisone e una pistola a salve.

Il 21enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. I controlli continueranno nei prossimi giorni.