Sono stati completati gli interventi per l’attivazione della rete fognaria a servizio dell’intero comune di San Giuseppe Vesuviano, al fine di restituire un servizio migliore alla comunità e risolvere definitivamente alcune problematiche ambientali e igienico-sanitarie. L’intervento, infatti, consente il collettamento dei reflui urbani all’impianto di depurazione comprensoriale Sub 2, e rientra tra le opere che GORI sta realizzando anche con l’obiettivo di contribuire, progressivamente, al superamento dell’emergenza ambientale che interessa il fiume Sarno e i suoi affluenti.

“Si tratta di un’opera fondamentale, a servizio della città e non solo, dalle ricadute ambientali importantissime –sottolinea il sindaco Vincenzo Catapano –. Grazie a questo intervento sarà possibile la completa eliminazione degli scarichi nelle Vasche al Pianillo e Fornillo, che saranno, invece, convogliati nell’apposito depuratore di Angri. Il potenziamento della rete fognaria consentirà l’eliminazione di ulteriori scarichi in ambiente, incidendo positivamente sul miglioramento della qualità delle acque costiere e dei fiumi. Dal canto nostro, continueremo a svolgere attività di contrasto agli illeciti ambientali e solleciteremo alla Regione Campania, con ancora maggiore vigore, la completa bonifica della Vasca al Pianillo. Un’opera di risanamento che i cittadini di San Giuseppe Vesuviano non possono attendere ulteriormente”.

“Attraverso l’attivazione dell’intera rete fognaria, e il collettamento dei reflui a depurazione, restituiamo ai cittadini un servizio all’altezza di un moderno paese europeo - dichiara il nuovo Amministratore Delegato di GORI, Vittorio Cuciniello –. La realizzazione di quest’intervento, inoltre, ci consente di aggiungere un altro tassello al complesso disegno tecnico di depurazione e messa in sicurezza idraulica che stiamo portando avanti in numerose aree del territorio in sinergia con la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e le Amministrazioni Comunali, con l’obiettivo di potenziare il servizio, risanare il bacino idrografico del fiume Sarno e contribuire al disinquinamento dell’intero Golfo di Napoli”.