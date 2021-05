A cura della Redazione

A Portici, poco prima delle 22 di ieri sera, i carabinieri intervengono, su segnalazione al 112, in un appartamento di via Poli, dove era in corso una festa di 18 anni.

Avevano ricevuto una segnalazione per schiamazzi provenienti da un appartamento, con musica ad alto volume, luci e grida di festa.

I militari sono entrati ed hanno accertato che si trattava di una festa di 18 anni.

La proprietaria dell’appartamento e gli 8 ragazzi presenti sono stati identificati. Saranno sanzionati per aver violato le normative anti-contagio.