Minaccia di morte ex moglie per denaro, arrestato da carabinieri.

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo ha raggiunto l’abitazione della ex moglie per chiederle denaro necessario ad acquistare droga. Al rifiuto della donna, il 28enne l’ha minacciata di morte.

I militari, allertati da alcuni vicini, sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo, che ora è in carcere, in attesa di giudizio.

La vittima ha raccontato ai carabinieri di molte altre vessazioni subite e mai denunciate.