A cura della Redazione

Tenta un furto in abitazione passando dalla finestra del bagno. Viene beccato dal proprietario e si lancia di sotto per fuggire.

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato un 54enne del posto. Si è introdotto in una casa in Via Farina ma il proprietario era lì e quando ha sentito strani rumori provenire dalla stanza attigua a quella della figlia, è corso a controllare.

Il 54enne si è così rilanciato dalla finestra dalla quale era arrivato, rovinando violentemente a terra. E’ stato raggiunto e bloccato dalla vittima che ha allertato il 112 e consentito ad una pattuglia di procedere all’arresto.

L’uomo è ora al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare dove gli è stata riscontrata la frattura di una vertebra. L’arresto è stato comunque convalidato in Tribunale e per il 54enne è stato applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per il momento rimarrà piantonato in ospedale.