Gli agenti del Commissariato di Polizia Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cellini a Portici sono stati avvicinati dal titolare di un esercizio commerciale il quale ha raccontato che poco prima, mentre stava per abbassare le serrande dell’attività, aveva notato che il suo borsello con l’incasso, che aveva lasciato vicino alla cassa, era stato asportato.

I poliziotti, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza interna ed esterna del locale, hanno accertato che un uomo aveva preso il borsello e si era allontanato rapidamente insieme ad un complice che lo attendeva fuori a bordo di uno scooter; poco dopo i poliziotti li hanno rintracciati in viale D’Amore dove li hanno bloccati.

Filippo Rega e Gianluca Spina, 34enni di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato.