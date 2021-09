A cura della Redazione

A Ercolano, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G. T., 21enne di Portici già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo era a bordo del suo scooter in via Pugliano i militari lo hanno notato e fermato. Perquisito, è stato trovato in possesso di un panetto di marijuana di 100 grammi e della somma contante di 40 euro ritenuta provento del reato.

I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche a casa del 21enne e lì hanno rinvenuto diverso materiale per il confezionamento e altri 150 euro in contanti –, anche questi sequestrati.

Lo scooter sul quale era a bordo il 21enne è stato sequestrato perché privo di assicurazione. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.