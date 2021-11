A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, hanno proceduto questa mattina all’arresto di V.G., 47enne nolano, per furto aggravato di bicicletta elettrica, nonché di violazione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del Comune di residenza.

L’uomo, lo scorso settembre, in due episodi distinti, si è impossessato di due biciclette a pedalata assistita parcheggiate in un parco privato e assicurate agli appositi stalli con catena.

Una volta rubato il mezzo, l’uomo ha fatto poi perdere le proprie tracce, salendo a bordo di un treno Eav con il mezzo rubato, in direzione Napoli.

La ricostruzione investigativa offerta dai carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, attraverso la raccolta di dati informativi e testimoniali, arricchita dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati, ha consentito l’individuazione del responsabile.

Dopo le formalità di rito, il 47enne è stato portato in carcere a Poggioreale.