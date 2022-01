A cura della Redazione

Alcune auto della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco nella notte di Capodanno sono andate in fiamme e completamente distrutte.

Il sindaco Gianluca Del Mastro ha commentato l'episodio: «Se venisse confermata l’origine dolosa dell’accaduto, è bene che si sappia che Pomigliano non si fa intimidire e non indietreggia nella sua azione a favore della legalità. Confidiamo nelle Forze dell’ordine che dovranno appurare e punire i responsabili del vile atto. Continueremo senza sosta a combattere ogni attività illecita a tutela dei nostri cittadini e faremo, come sempre, la nostra parte, affinché nei nostri territori si affermino i principi di legalità e giustizia».

Sull'accaduto è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: "Una delle tre autovetture della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco, incendiate la scorsa notte proprio mentre erano parcheggiate all’esterno degli uffici della Municipale, era la Mercedes appartenuta a un boss della camorra - dice Borrelli - poi sequestrata e affidata proprio ai vigili urbani per arricchirne il parco autovetture. Una circostanza che aggiunge ancora più sconcerto sull’episodio. Un affronto alle istituzioni di gravità inaudita sul quale è bene fare luce al più presto”.