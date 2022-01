A cura della Redazione

Ieri pomeriggio, gli agenti di Polizia del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Flotard de Lauzieres a Portici, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, dopo aver parcheggiato, è salito a bordo di un’auto ed ha ceduto qualcosa al conducente in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di un telefono cellulare e di 410 euro, mentre l’acquirente di una stecca di hashish.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto una busta in cellophane contenente 39 grammi circa di hashish, un’altra con 11 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione, la lama di un coltello da cucina, 625 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L. R., 18enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.