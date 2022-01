A cura della Redazione

Dopo quella di Pompei, Alberto Angela riceverà anche la cittadinanza onoraria di Ercolano. L'annuncio arriva dal sindaco Ciro Buonajuto all'indomani della puntata (l'ultima) del programma tv "Meraviglie - La penisola dei tesori" condotto proprio dal noto divulgatore e andato in onda su Rai Uno in prima serata, in cui Ercolano è stata protagonista con un viaggio tra le bellezze di Villa Campolieto e gli Scavi.

«Grazie Alberto Angela per le straordinarie emozioni che ci hai regalato raccontando le magnificenze del Miglio d'Oro, l’eleganza di Villa Campolieto sede della Fondazione Ente Ville Vesuviane, il fascino senza tempo degli Scavi archeologici - ha detto Buonajuto -. Ancora una volta, accendendo i riflettori sul nostro straordinario patrimonio artistico, architettonico e archeologico, hai dato eco e sostanza alla sfida culturale che come Amministrazione stiamo portando avanti da anni».

Per Buonajuto, «cultura, turismo e legalità restano i capisaldi della nostra azione per sviluppare un indotto sociale ed economico. Per questo motivo, di concerto con tutta la maggioranza in consiglio comunale, abbiamo deciso di avviare l’iter di conferimento della cittadinanza onoraria di Ercolano ad Alberto Angela. Un riconoscimento, ma anche un ringraziamento, al giornalista divulgatore che attraverso i suoi documentari - ha concluso il sindaco - ha saputo raccontare e far scoprire o riscoprire la straordinarietà del nostro territorio contribuendo alla sua fama a livello mondiale».