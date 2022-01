A cura della Redazione

Circolava in auto ma era positivo al Covid, denunciato. La Polizia Locale di Volla ha fermato un cittadino alla guida della sua vettura, scoprendo che invece avrebbe dovuto essere a casa per osservare la quarantena.

I controlli predisposti dal comandanteTen. Col. Giuseppe Formisano sul territorio, e finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme emanate dagli organi nazionali e regionali per limitare il diffondersi della pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della variante omicron, si stanno orientando anche verso i possibili positivi che in barba alle norme sulla quarantena circolano sul territorio.

I controlli - fanno sapere dal Comando di Polizia Municipale - continueranno prossimamente anche nei negozi di parrucchieri e centri estetici dove è obbligatorio esibire il green pass base.