A cura della Redazione

Vaccinazioni pediatriche anti Covid a San Giorgio a Cremano. Parte l'iniziativa promossa dal Comune e dai pediatri della città, con lo slogan "Proteggi tuo figlio: vaccinalo!". L'ijniziativa è rivolta ai bambini nella fascia di età 5-11 anni.

Sarà possibile recarsi presso l'hub vaccinale in via Mazzini, ogni mercoledì dalle 14.00 alle 20.00 (ultima accettazione alle 18.00) e ogni sabato dalle 9.00 alle 14.00 (ultima accettazione alle 12.00).

Per le inoculazioni non sarà necessaria la prenotazione ma il tutto si svolgerà in modalità "open day"; basterà quindi raggiungere il centro vaccinale ed attendere il proprio turno in base all'ordine di arrivo.

I volontari della Protezione Civile comunale gestiranno il flusso di persone, garantendo ordine e facilità di accesso.

«Finora i dati della campagna vaccinale pediatrica sono incoraggianti anche nella nostra città - ha detto il sindaco Giorgio Zinno -, segnale del fatto che i genitori si affidano alla scienza e alla medicina per proteggere i propri figli dal virus. Ne sono convinti gli stessi pediatri, con cui abbiamo improntato la campagna di sensibilizzazione. I pediatri, che ringrazio per averci messo la faccia e per aver condiviso la volontà comune di proteggere i nostri bambini, sono immagine di esperienza e sicurezza per ogni famiglia. I loro volti e le loro parole saranno visibili in città e negli studi medici con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la campagna vaccinale in corso», ha concluso il primo cittadino.