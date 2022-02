A cura della Redazione

Open day vaccinale pediatrico in 3 omuni vesuviani. L'inizativa della ASL NA3 SUD - per i bambini nella fscia di età 5-11 anni - è in programma venerdì1 febbraio a Somma Vesuviana, presso la scuola media statale "San Giovanni Boscosuma Villa" di piazza V. Emanuele III dalle ore 15 alle 19.

Lo stesso giorno, stesso orario, appuntamento a Pollena Trocchia prresso l'Istituto Comprensivo "Donizetti" plesso "Giocamondo di via Vigna Caracciolo.

Lunedì 14 febbraio, invece, vaccinazioni all'Istituto Comprensivo "Massimo Troisi" plesso "Rodari" di San Giorgio a Cremano in via Pini di Solimene, dalle roe 15 alle 19.