In strada con una pistola.

Ha appena 13 anni il ragazzino fermato a Volla dai carabinieri della locale Stazione.

L'adolescente è stato controllato in Via Famiglietti dai militari dell'Arma. In vita, agganciata ad una cintura, in perfetto stile far west, gli hanno trovato una pistola replica di una Bruni calibro 9, priva di tappo rosso e con un proiettile già in canna.

Il 13enne è stato denunciato per porto e detenzione abusivi di arma e affidato ai genitori. La pistola è stata sequestrata.