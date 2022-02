A cura della Redazione

Atti persecutori nei confronti della ex convivente e furto. Sono queste le accuese per le quali un 50enne di Ercolano è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Torre del Greco Centro a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L'indagato è stato sottoposto ai domiciliari.

L'uomo non avrebbe accettato la decisione della donna di mettere fine alla loro relazione, scagliandosi contro la stessa con condotte violente e vessatorie.

La vittima, infatti, sarebbe stata minacciata di morte in più occasioni, pedinata e intimidita da continui appostamenti dell'ex compagno. Quest'ultimo, inoltre, in una occasione, le avrebbe anche rubato l'auto.

In uno degli ultimi episodi, l'indagato avrebbe infine fatto irruzione presso l'abitazione della donna accomoagnato da altri soggetti e, nel tentativo di accedervi, ne avrebbe danneggiato la porta d'ingresso con un oggetto metallico. Lo stato d'ansia e di timore per la propria incolumità, aveva portato la vittima ad installare una telecamera dinanzi all'appartamento proprio per avvedersi tempestivamente dell'arrivo dell'uomo.