A cura della Redazione

Non accetta la fine della relazione e ferisce la ex con un coltello. I carabinieri hanno arrestato, a Portici, un 36enne. E' accusato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, napoletano e già noto alle forze dell'ordine, non accettava la fine della storia con la sua ex moglie, una 35enne di Portici.

Si sono dati appuntamento in via Comunale Farina e all’ennesimo rifiuto il 36enne ha estratto un coltello ferendo la donna alla spalla sinistra.

L’arma è stata sequestrata. La vittima è stata visitata all’ospedale del Mare. Per lei una prognosi di 7 giorni.