Avevano trasformato i locali tecnologici in locali residenziali, 19 informative di reato - per violazione dell'art. 31 del Testo Unico sull'Edilizia, relativo a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali - sono state inoltrate alla Procura di Nola.

Il Nucleo Antiabusivismo della Polizia Locale di Volla, guidata dal comandante Tenente Colonnello Giuseppe Formisano, ha constatato la realizzazione di manufatti in muratura con destinazione residenziale, in ampliamento, mentre da progetto originario del costruttore era prevista la realizzazione di locali tecnologici.

Inoltre, convalidato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale nolano anche il sequestro degli immobili, in quanto vi era il concreto pericolo che la libera disponibilità delle opere abusive, non ultimate, da parte dell’indagato, potesse determinare la protrazione e l’aggravamento delle conseguenze del reato.