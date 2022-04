A cura della Redazione

Alle 10.30 di martedì 12 aprile, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, avrà luogo la celebrazione del 170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato ed anche quest’anno il tema della manifestazione sarà “Esserci Sempre”.

La cerimonia sarà preceduta, alle 9.00, dalla deposizione di una corona d’alloro presso l’altare dei caduti della Questura in via Diaz, alla presenza del Prefetto di Napoli Claudio Palomba.

La manifestazione, a cui sarà presente il Vice Capo della Polizia - Direttore Centrale della Polizia Criminale, il Prefetto Vittorio Rizzi, avrà inizio con la lettura dei messaggi istituzionali del Capo dello Stato, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Prefetto Lamberto Giannini.

A seguire, il saluto ed il discorso del Questore di Napoli, un intervento dello scrittore Maurizio De Giovanni, la proiezione di un video istituzionale e la consegna dei riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato. All’evento parteciperanno le massime autorità civili, religiose e militari di Napoli e provincia.

Infine, presso gli spazi esterni della struttura, sarà possibile visitare gli stands allestiti dalle diverse specialità della Polizia di Stato e i veicoli di servizio anche d’epoca. La cerimonia sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Questura di Napoli.



Domani, inoltre, nel corso della cerimonia che si terrà a Roma presso la terrazza del Pincio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella concederà la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte durante la pandemia con la seguente motivazione: “Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che con eccezionale valore e senso del dovere hanno profuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell’emergenza pandemica da COVID-19, la tutela della salute di tutti i cittadini”

In occasione di questo speciale anniversario e dell’importante traguardo raggiunto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo mentre l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta corrente dal valore di 2 euro, che raccontano l’impegno profuso da poliziotte e poliziotti a salvaguardia dei valori della legalità e della sicurezza, il cui primo esemplare sarà consegnato da Lamberto Giannini al Presidente della Repubblica.