Sciolto il Consiglio comunale di Cercola e, conseguentemente, anche l'Amministrazione. Il provvedimento arriva a seguito delle dimissioni di 9 consiglieri comunali su 16, di cui 3 di maggioranza, che di fatto hanno decretato la conclusione anticipata della sindacatura di Vincenzo Fiengo, alla guida della città per 9 anni.

"Nove consiglieri hanno firmato la sfiducia decretando la fine della mia Amministrazione con tutte le conseguenze che comporterà l’immobilismo di un commissariamento - ha scritto su Facebook l'ormai ex primo cittadino -. Nove anni che porterò sempre nel cuore. Ho scelto la libertà e la mia storia al “ricatto politico.” Continuerò a stare sempre dalla parte dei cittadini, e continuerò nel mio impegno politico per la città che ho sempre amato. Potrete sempre contare su di me. Immensamente grazie, è stato un onore indossare questa fascia e rappresentarvi", ha concluso Fiengo rivolgendosi ai cittadini.

ll Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha intanto nominato Gabriella D'Orso, Viceprefetto in quiescenza, quale incaricata di attuare la gestione provvisoria dell'Ente. E' stata commissaria in diversi Comuni del Napoletano, tra cui anche Castellammare di Stabia.