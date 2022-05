A cura della Redazione

Armati di coltelli e tirapugni nei pressi della Stazione Circumvesuviana di Portici-Bellavista, due minori denunciati.

La presenza dei due giovani è stata segnalata alla Centrale Operativa della Questura, che ha inviato sul posto un equipaggio del Commissariato di Polizia "Portici-Ercolano".

I poliziotti hanno intercettato i ragazzi, entrambi minorenni, trovandoli in possesso di 2 coltelli lunghi circa 20 cm e un tirapugni in metallo. Sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.