A cura della Redazione

Un plebiscito. Così Enzo Cuomo si riconferma sindaco di Portici, con ben l'81,74% di preferenze e 21.472 voti raccolti.

Le 10 liste che lo sostenevano, tra cui Pd, Psi e Campania Libera, oltre alle civiche, raccolgono 22.368 preferenze e superano l'85% dei consensi (85,87). Ben 22 i consiglieri comunali eletti tra le loro fila, una maggioranza dunque più che solida per il primo cittadino.

Il Pd fa incetta di voti, 4.982 (19,13%) ed elegge in seno all'Assise 6 suoi rappresentanti. A ciascuna delle liste Per Cuomo Sindaco, Campania Libera e Avanti vanno 3 consiglieri, 2 cadauno per Il Cittadino, Portici Libera, Portici Viva, 1 per Portici in Azione - Libertas Democrazia Cristiana. Nessuno per Viviamo Portici e Psi.

"I cittadini di Portici mi hanno votato per la quarta volta (era stato sindaco già per altri due mandati consecutivi, nel 2004 e nel 2009, ndr), credo sia un record assoluto per la storia della nostra città - scrive Cuomo su Facebook -. Un segno visibile di un affetto e di una stima che mi ripaga di qualche amarezza e che mi ha dato e mi darà sempre la forza di essere ciò che sono, una persona profondamente innamorata di Portici e fortemente legata a questa straordinaria comunità. La vittoria è stata straordinaria. La dedico ai miei figli e a tutti i figli di Portici - conclude - di ogni epoca e di ogni età, per loro e a loro dedicherò il mio impegno".

Sul vesarente degli avversari, Aldo Agnello viene eletto consigliere con il 13,98% delle preferenze (3.719 voti). L'unicio consigliere della sua coalizione, formata da M5S, Europa Verde e Sinistra Italiana, è dei pentastellati che raccolgono 1.424 voti (5,47%).

Non ce la fa ad entrare in Consiglio Mauro Mori, candidato sindaco di Fratelli d'Italia. Per lui 1.138 preferenze (4,28%), mentre il partito della Meloni totalizza il 3,22% (839 voti).

L'affluenza alle Amministrative nella città della Reggia è stata pari al 58,96%, ben al di sotto del 64,5% della scorsa tornata del 2017. Cinque anni fa, Cuomo fu eletto sempre al primo turno con il 65,6%