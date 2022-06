A cura della Redazione

Controlli serrati della Polizia Locale di Ercolano, nella giornata di mercoledì scorso, lungo la strada di accesso al Vesuvio. Gli agenti, guidati dal comandante Nicola Vanacore, hanno presidiato la zona con posti di blocco e verifiche presso le attività commerciali del piazzale di "quota mille". Due commercianti sono stati multati per occupazione di suolo pubblico difforme all’autorizzazione in loro possesso. Inoltre, sono stati controllati oltre 60 veicoli privati, taxi, NCC e bus turistici. Oltre 5mila euro di verbali elevati per violazione al codice della strada.

Denunciato anche un 40enne di Torre del Greco in possesso di hashish. L’uomo ha cercato di allontanarsi frettolosamente, richiamando in tal modo l’attenzione della Municipale. E' stato fermato, identificato e, all’atto della perquisizione, trovato in possesso della sostanza stupefacente che è stata poi sequestrata.

"Il Vesuvio è patrimonio di tutti e da tutti va preservato, difeso e tutelato. Come Comune di Ercolano proviamo a fare la nostra parte tutti i giorni - spiegano in una nota il sindaco Ciro Buonajuto e il vicesindaco con delega al Vesuvio, Luigi Luciani -. I controlli effettuati dagli agenti della Polizia Locale proseguiranno anche nei prossimi giorni. La promozione e la valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso il rispetto delle regole. Tanti turisti scelgono il Vesuvio come meta, è compito di tutti noi - concludono -, nell’ambito delle proprie competenze, lavorare per rendere accogliente e sicura l’area".